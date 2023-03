Ana Beatriz Andrade, de 20 anos, morreu em um acidente na noite de sábado, dia 11, na Avenida Almirante Adalberto Nunes (Beira-Rio), em Volta Redonda. Ela estava em uma moto, junto com o namorado, de 21 anos, que bateu em um carro no bairro Vila Mury.

A jovem morreu no local. Já o rapaz foi identificado como Igor Luís Rodrigues. Ele foi socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros para o Hospital São João Batista.

A Polícia Militar esteve no local do acidente fatal. Não há informações sobre o motorista do carro.