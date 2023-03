Equipes do programa Força Especial de Controle de Divisa-Operação Foco e da Secretaria de Fazenda prenderam em flagrante, três homens por armazenamento e suspeita de extração ilegal de combustível, no fim da manhã deste sábado, dia 12, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ).

Os agentes ainda apreenderam quase 18,5 mil litros de diesel. As prisões e apreensão ocorreram com o apoio do Disque Denúncia. O local já estava sob monitoramento e funcionava sem CNPJ, licença ou inscrição estadual.

Os agentes interceptaram um primeiro caminhão que transportava 15 mil litros de diesel S-10 sem nota fiscal. Outros 3,5 mil litros foram encontrados em um tanque no galpão onde o veículo chegava. No local ainda foram encontrados outros veículos.

No galpão, também foram encontrados três caminhões, dois semirreboques, dois veículos de passeio, R$ 45.299,00 em espécie e material para extração e armazenamento de combustível.

A ocorrência foi registrada na 60ª DP (Duque de Caxias). A Operação Foco é um programa ligado à Secretária da Casa Civil e tem como responsabilidade coibir ilícitos penais e administrativos.