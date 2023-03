Um homem, de 38 anos, foi detido na madrugada deste domingo, dia 12, por volta das 3h50min, com um simulacro de pistola, ameaçando e rendendo as pessoas que transitavam pela Rua Geraldo Di Biase, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Um policial militar de São Paulo, ao ver a cena, deu voz de prisão ao homem que foi detido e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Após ser ouvido ele foi liberado. O simulacro de pistola ficou apreendido.