A Polícia Militar apreendeu na tarde deste domingo, dia 12, 549 pinos de cocaína, 258 trouxinhas de maconha e 146 pedras de crack no condomínio Minha Casa, Minha Vida, na Rua Frei Henrique Soares no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

Os donos das drogas fugiram ao perceberem a presença da PM. Além dos entorpecentes, foram apreendidos 3 mil pinos vazios, dois rádios transmissores, uma balança de precisão, grande quantidade de etiquetas, um coldre, uma capa de colete e 53 trituradores. (Foto: Polícia Militar)