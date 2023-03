Volta Redonda se destaca na Olimpíada Brasileira de Robótica

Alunos do Colégio João XVIII, da Fevre, conquistaram medalhas e certificados de mérito na competição

Três alunos da Equipe de Robótica do Colégio João XXIII, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), receberam, nessa semana, as medalhas a nível nacional conquistadas na última edição da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) – realizada no ano passado e uma das competições científicas brasileiras que utiliza a temática da robótica, tendo o objetivo de estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar talentos e promover debates e atualizações no processo de aprendizagem.

Participaram 31 alunos do Colégio João XVIII, entre estudantes dos ensinos Fundamental (níveis 3 e 4 da competição) e Médio (nível 5), divididos na modalidade teórica. As provas foram aplicadas pelo professor Frederico Pitassi, no dia 10 de junho do ano passado, para 23 alunos dos níveis 5 e 4, e oito alunos dos demais níveis.

O aluno Lucas Santini de Souza conquistou medalha de bronze, e os alunos João Pedro Pereira da Silva Guedes e Vanessa de Oliveira Curty receberam medalhas de Honra ao Mérito.

“Participar da OBR foi excelente, nos preparamos e fizemos uma avaliação, na qual houve a oportunidade de competir com alunos do Brasil todo, medindo conhecimento em busca da maior nota possível. E, com isso, abrir nossos olhos para novos horizontes, além de mostrar novos níveis de dificuldade e aprendizado”, contou Lucas Santini.

Além de medalhista, a aluna Vanessa de Oliveira Curty foi classificada para a fase 2 da OBR no seu nível, com aplicação da avaliação de forma virtual, sendo a única aluna da Fevre a participar dessa etapa na edição de 2022.

“Ter a possibilidade de participar da OBR foi um verdadeiro privilégio, onde milhares de jovens pelo Brasil também estavam competindo e compartilhamos de um interesse mútuo pela robótica. Independente das premiações, foi uma grande experiência”, disse Vanessa.

A equipe conquistou também dois certificados de Mérito Estadual, dado aos melhores alunos de Robótica de cada estado, através dos estudantes João Pedro Pereira da Silva Guedes e Lucas Santini de Souza.

Tradição em bons resultados

De acordo com a Fevre, a Equipe de Robótica do Colégio João XXIII totaliza, desde 2016, um total de 20 medalhas olímpicas nacionais da OBR, e 20 certificados de Mérito Estadual.

“Nesse ano, estamos aumentando o investimento na robótica. A expectativa é de ter mais alunos com bons resultados nessas competições”, contou o presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira. Fotos de divulgação-Secom/PMVR