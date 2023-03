Somente no último fim de semana, o município registrou 204,2 milímetros de chuva, índice muito elevado para o período

As equipes da Defesa Civil de Volta Redonda se mantêm em estado de alerta para minimizar os impactos das fortes chuvas que atingiram a cidade no fim de semana. Para esta segunda-feira (13) há uma previsão de chuva com um volume de precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora. De acordo com dados da Defesa Civil, somente no último fim de semana, o município registrou 204,2 milímetros de chuva, índice muito elevado para o período. Só para se ter uma ideia, antes do temporal, em todo o mês de março, o volume de chuva total era de 150 mm.

Em balanço divulgado nesta segunda-feira (13) pela Defesa Civil, foram registradas 45 ocorrências, entre elas três interdições de imóveis. Os moradores foram acolhidos em casa de parentes. Do dia 1º de março até este dia 13, foram 354 mm de chuva.

O nível do Rio Paraíba do Sul está 2.70 m acima do nível normal, com isso, a passagem sob a ponte Pequetito Amorim, no bairro Niterói, está fechada.

Moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil, por meio do telefone 199 ou através da Central de atendimento Único (CAU), pelo 156.