Estudante é assassinada no bairro Liberdade, em Resende

Uma jovem, de 18 anos, foi assassinada a tiros na noite desta segunda-feira, dia 13, na esquina da Rua dos Andradas com a Avenida Riachuelo, no bairro Liberdade,em Resende. Ela estava em uma bicicleta, com uniforme de escola, quando foi baleada.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Gabriela Pedrozo. Ela chegou a ser socorrida ainda com vida para o Hospital de Emergência, mas não resistiu e morreu na unidade médica, segundo a ocorrência policial.

A Polícia Militar isolou a cena do crime e aguardava a chegada da perícia no momento desta publicação. Ainda não há informações sobre a dinâmica do homicídio.