Mãe procura filho que está desaparecido desde o último sábado

A mãe de Luís Henrique da Silva, de 39 anos, registrou na delegacia de Volta Redonda, no último sábado (11), o desaparecimento do filho. De acordo com Maria Helena da Silva, o filho atualmente se encontra em situação de rua e foi visto pela última vez na calçada do Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado), no bairro Aterrado, onde ele costumava ficar. Ele foi visto a última vez no dia 4.

A mulher informou que chegou a perguntar a outras pessoas em situação de rua sobre o paradeiro do homem, mas ninguém soube informar. Informações sobre Luís Henrique podem ser passadas ao 190 da Polícia Militar ou diretamente em qualquer delegacia de polícia.