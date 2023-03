Foram arrecadados na operação cocaína, crack e maconha

Agentes do 37° Batalhão de Polícia Militar (BPM/Resende), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações do Disque Denúncia, apreenderam no último sábado, dia 11, grande quantidade de entorpecentes na Rua das Palmeiras, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

A operação aconteceu através de uma denúncia. Os policiais foram ao endereço e monitorou o lugar por alguns instantes. Como não visualizaram nenhum suspeito, realizaram buscas no pátio do bloco 33, onde encontraram, num buraco próximo ao prédio, uma mochila preta contendo drogas. No local foram recolhidos:

88 pedras de crack

16 pinos cocaína de R$ 20

13 pinos de cocaína de R$ 10

128 pinos de cocaína de R$ 5

7 trouxinhas de maconha de R$ 20,

20 trouxinhas de maconha de R$ 10,

1 balança de precisão

R$ 50 reais em espécie

O caso foi registrado na 89ª DP (Resende), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso e a distrital dará prosseguimento à investigação.