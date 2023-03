Espaço foi inaugurado na 93ª DP, no bairro Aterrado, por meio de parceria entre prefeitura e governo estadual

A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Governo do Estado do Rio, inaugurou nesta segunda-feira, dia 13, o Setor de Atendimento Especializado para Pessoas com Deficiência (SAEPD), que funciona na 93ª Delegacia de Polícia (DP) Civil, no bairro Aterrado. De acordo com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), o município é o primeiro do estado do Rio a ter este espaço reservado para atender pessoas com deficiência (PCDs), com o objetivo de promover a inclusão, oferecendo mais acolhimento por parte do Poder Público.

“Teremos uma profissional contratada pela prefeitura, que tem bastante conhecimento do estatuto da pessoa com deficiência, e que estará atendendo pessoas com qualquer tipo de deficiência que precise dos serviços na delegacia. Assim como queremos melhorar o atendimento em áreas como Saúde e Educação para esse público, também estamos trabalhando para promover a inclusão em outras áreas, como, nesse caso, a Segurança Pública”, explicou o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, acrescentando que a profissional contratada está passando por capacitação em Libras (Língua Brasileira de Sinais) na SMPD.

O SAEPD funciona junto ao Núcleo de Atendimento ao Idoso (NUAI). A iniciativa de criar o setor para atendimento a PCDs partiu de uma conversa entre o secretário Washington e o prefeito Antonio Francisco Neto, que gostou da ideia e acionou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa, que, por sua vez, entrou em contato com o delegado da 93ª DP, Luiz Jorge Rodrigues.

“Essa é mais um fortalecimento da integração dos órgãos de segurança e agora envolvendo a secretaria da Pessoa com Deficiência. É importante para que possamos garantir os direitos de todos aqueles que dependem da polícia”, ressaltou o secretário Luiz Henrique.

O prefeito Neto parabenizou a iniciativa e reforçou o compromisso do Poder Público em trabalhar para garantir o acesso de todos aos serviços públicos. “Sou grato a mais essa parceria do Governo do Estado, que tanto tem nos ajudado a reconstruir e melhorar Volta Redonda. As pessoas com deficiência já contam com uma estrutura de referência em atendimento na cidade, e agora será beneficiada com mais uma. Parabéns a todos que contribuíram para que esse projeto fosse concretizado”.

Autoridades elogiam iniciativa

Diversas autoridades da área de segurança pública e de outros órgãos estiveram presentes à inauguração, prestigiando o novo serviço. Dentre os presentes, o secretário de Estado de Polícia Civil, Fernando Albuquerque, elogiou a iniciativa.

“Esse trabalho humanizado, de atendimento, na delegacia, com todo o apoio da prefeitura, é de extrema relevância, porque a Polícia Civil, não é só uma função de repressão, de investigação de crime, mas também de acolhimento à população, a quem é vitimizado, Pessoas com deficiência merecem ter esse olhar de acolhimento, de cuidado do Poder Público. É uma iniciativa que merece nosso respeito, nossa gratidão”, disse o secretário Fernando Albuquerque.

O delegado da 93ª DP, Luiz Jorge Rodrigues, citou que o SAEPD agrega no serviço da delegacia, facilitando o atendimento. “O pensamento é esse: facilitar o atendimento, ser o mais cortês possível, o mais objetivo possível, seja com idoso, seja com a pessoa com deficiência. E é uma semente que pode se espalhar para outros segmentos, outros estados, quem sabe outras delegacias”.

O promotor de Justiça, Leonardo Kataoka, também prestigiou a inauguração do SAEPD, afirmando ser essa uma iniciativa importante, que vai propiciar um atendimento mais eficaz para as pessoas com deficiência vítimas de violência.

“Um público que historicamente sofre com violações de direitos. E essa medida é importante para garantir acolhimento e um tratamento mais adequado, além de maior respeito aos direitos dessas pessoas”, disse o promotor.

Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR