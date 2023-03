Capacitação está sendo ministrada no Kartódromo Internacional e será repetida duas vezes ao mês, sempre às segundas-feiras

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), deu início nesta segunda-feira (13), à “Capacitação de Pilotagem Segura e Cidadã” que tem o objetivo de instruir gratuitamente condutores habilitados sobre técnicas que ajudam a prevenir acidentes, além de oferecer noções de educação no trânsito. As aulas teóricas e práticas estão sendo ministradas no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube, divididas nas partes da manhã e tarde, com carga horária de oito horas.

O curso é ministrado pela escola do multicampeão e piloto profissional Helder Shad, duas vezes por mês, sendo que a parte teórica é aplicada pelo corregedor da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Valdo Rocha. Entre os assuntos que serão abordados estão o uso correto dos freios em pista reta ou curva, aceleração, posicionamento correto da motocicleta, uso do equipamento de segurança, manutenção preventiva do veículo, entre outras técnicas.

A capacitação teórica associada às normas básicas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), “tem o objetivo de alertar, capacitar e conscientizar os motociclistas sobre a importância da pilotagem segura, contribuindo para um trânsito mais humano e seguro”, ressaltou o inspetor Valdo.

As inscrições estão abertas para as próximas aulas e podem ser feitas na sede da Semop, na Ilha São João, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h30 – de segunda a sexta-feira. Os interessados precisam ser habilitados, ou seja, possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria A. Ao final do curso, os participantes recebem um certificado de conclusão.

“Estamos focados na segurança dos motociclistas e do trânsito como um todo, pois precisamos diminuir o número de acidentes envolvendo motos e que traz prejuízos aos hospitais, às vítimas e suas famílias, uma vez que a recuperação, na maioria das vezes, é demorada, onerosa e difícil”, frisou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos: Divulgação/PMVR