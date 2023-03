Copinha Feerj 2023 aconteceu na capital carioca e representantes do projeto da FBG ganharam três ouros e um bronze

A equipe da Escola de Hipismo da Fundação Beatriz Gama (FBG), de Volta Redonda, conquistou quatro medalhas – três ouros e um bronze – na primeira etapa da Copinha Feerj (Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro) 2023, com provas para as categorias de escolas, com obstáculos entre 40 cm e 90 cm, valendo para o ranking do ano. A competição foi realizada no último domingo (12), na pista Roberto Marinho da Sociedade Hípica Brasileira (SHB), na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio.

Ao todo, foram nove atletas da FBG que participaram da competição estadual, em quatro categorias. Destaques para as atletas: Thiciane Brune, que ficou em quarto lugar na categoria principal com obstáculos a 80 centímetros de altura; e Júlia Folly Barbosa, que alcançou a terceira colocação na categoria Aspirante, com obstáculos a 90 centímetros. Além de Thiciane e Júlia Folly, Enzo Miguel, de 10 anos, que subiu de categoria do ano passado para este, também somou uma medalha de ouro para o ranking.

Nesta etapa da competição foram mais de 200 inscrições, com premiação até o 10º lugar em todas as provas. A segunda etapa da Copinha Feerj 2023 será realizada em dezembro com prêmios especiais para os melhores das duas etapas.

Além das conquistas na Copinha Feerj 2023, Thiciane, Júlia e Enzo seguem empatados na liderança do ranking de suas respectivas categorias, e disputam vaga para integrar a equipe do estado do Rio de Janeiro no campeonato brasileiro de escolas de hipismo, que será realizado em julho, no Rio.

“Muito mais que as classificações, todos os alunos se apresentaram muito bem. Seguimos treinando firme para as próximas competições do calendário da federação”, disse o professor da Escola de Hipismo da FBG, Yasser Pereira, informando que a próxima etapa do Ranking Feerj já tem data marcada para acontecer, dia 16 de abril.

O diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves, celebrou os resultados e o desenvolvimentos dos alunos do projeto.

“Temos dado continuidade a um trabalho que foi iniciado em 2003, ou seja, são 20 anos formando cavaleiros e amazonas, mas sobretudo cidadãos. O hipismo além de ser um esporte é uma terapia e transforma a vida de muitas pessoas. Temos relatos de crianças que ganharam concentração, atenção, disciplina e respeito. O Governo Municipal investe no projeto porque sabe desses benefícios”, comentou Vitor Hugo.

As aulas da Escola de Hipismo da Fundação Beatriz Gama são para crianças de 8 a 15 anos. As inscrições podem ser feitas na Ilha São João, sede do projeto, de segunda a sexta-feira, na parte da manhã, das 8h às 11h, e à tarde, das 14h às 17h. Para participar, basta levar documento que comprove a matrícula em uma escola da rede municipal de Volta Redonda. Fotos: Divulgação/PMVR