Estado entregará ambulâncias do Samu a cidades da região

O governo do estado realizará na próxima quinta-feira, dia 16, a entrega de ambulâncias do Samu para cidades da região Sul Fluminense em Volta Redonda. São quase 30 veículos estacionados no pátio do Hospital Regional Zilda Arns. A informação sobre a entrega foi dada pelo prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, em uma rede social. Segundo ele, três veículos serão destinados para a cidade.

Nesta terça-feira, o governador Claudio Castro entregou 23 ambulâncias para nove cidades das regiões dos Lagos e Metropolitana. Ação faz parte do “Projeto Samu 100% RJ” e visa reduzir o tempo de resposta no atendimento emergencial aos cidadãos fluminenses

O vice-governador Thiago Pampolha e o secretário de Saúde, Doutor Luizinho, participaram da cerimônia. Desde o início do ano, já foram entregues 183 veículos para 73 cidades.

“Salvar vidas requer, sobretudo, agilidade. Ouvi alguns prefeitos falando que as ambulâncias são um presente. Mas ser presente, estar junto à população, significa mais do que qualquer entrega, no sentido material. Temos um compromisso de melhorar a vida das pessoas”, afirmou o governador.

Ao todo, o governo do estado vai investir R$ 87,4 milhões na renovação e aumento da frota do Samu.