Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido no fim da noite de segunda-feira, dia 13, por porte ilegal de arma de fogo na Rua 14, no bairro Padre Josimo em Volta Redonda. Ele foi flagrado desembarcando de um carro de aplicativo. Ao perceber a presença da Polícia Militar ele jogou uma pistola calibre 9 milímetros no quintal de uma casa.

Segundo a ocorrência policial, o menor portava uma mochila. Dentro dela os policiais encontraram um carregador de pistola alongado, 14 munições do mesmo calibre, um coldre e um porta carregador. Durante buscas pelo quintal da residência, os agentes encontraram a arma, com mais 14 munições.

Aos policiais, o motorista do carro disse que pegou o menor no bairro Minerlândia. Os agentes revistaram o condutor e não encontraram nada de ilegal. Os policiais também verificaram que o motorista estava devidamente cadastrado no aplicativo em que trabalhava.

Os dois foram levados para a delegacia, onde o menor foi autuado pelo crime e ficou apreendido. Já o motorista foi ouvido como testemunha da ação e liberado. Foto: Polícia Militar