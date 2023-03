Um homem, identificado como Sérgio Maurício, de 34 anos foi assassinado na manhã desta terça-feira, dia 14, por volta das 6h40min, na Rua Presidente Pedreira, no bairro Novo Surubi, em Resende.

Policiais militares foram até o local e já encontraram a vítima caída, vítima de disparo de arma de fogo. Os agentes foram informados de que outro homem havia sido alvejado na perna e que tinha sido levado para o Hospital de Emergência, da cidade.

Os agentes foram até a unidade hospitalar e conversaram com a vítima que tinha sido atingido na canela. Ele estava sendo encaminhado para o centro cirúrgico e não corre risco de vida. O homem disse que não sabe o que ocorreu.

A perícia estava sendo aguardada no local do crime para a liberação do cadáver para o Instituto Médico Legal (IML), em Resende. O registro estava sendo feito na Delegacia de Polícia, de Resende.