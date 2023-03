PM prende jovem que guardava cocaína no fogão em Pinheiral

Um jovem que não teve a idade informada foi preso no final da noite da segunda-feira, dia 13, depois que a Polícia Militar encontrou, no fogão da casa dele, 20 bolas de cocaína na Rua 7, no bairro Cruzeiro II em Pinheiral. A namorada dele, de 15 anos, foi apreendida. Com ela foram apreendidos R$ 475 em espécie. De acordo com a Polícia Militar, o dinheiro seria proveniente do tráfico, sendo o suspeito responsável por fazer a arrecadação nos pontos de venda.

Os doisforam foram abordados quando deixavam a residência e chegaram a ser alertados da presença da polícia, mas foram surpreendidos. Ao ser informado do teor da denúncia, o suspeito permitiu uma vistoria na casa, onde a cocaína foi encontrada. Na delegacia de polícia de Pinheiral, a prisão em flagrante e a apreensão da adolescente por fato análogo ao tráfico de drogas foram confirmadas. (Foto: Polícia Militar)