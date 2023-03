PRF flagra mulher com droga para consumo próprio em veículo em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram na manhã desta terça-feira, dia 14, por volta das 9h30min, um veículo VW Polo Sedan 1.6, no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

A equipe estava em trabalho de fiscalização quando abordaram o condutor do veículo. Durante abordagem os agentes perguntaram se havia algo ilícito com o casal.

Uma mulher, de 26 anos, informou ter uma pequena quantidade de maconha na sua bolsa para consumo próprio. Foi realizada revista no veículo e bagagens sendo encontrada pequena quantidade de entorpecente na bolsa da passageira.

A droga foi apreendida para posterior destruição e lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência). O casal foi liberado prosseguir viagem.