PRF prende suspeito com carro furtado na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no início da madrugada desta terça-feira, por volta de 00h30min, um homem que tinha acabado de furtar um Honda Civic EX, em frente a residência do proprietário, em Piraí.

O suspeito, utilizando uma chave “micha”, abriu o carro e deu partida no veículo. O proprietário percebeu a ação do criminoso e acionou os policiais. Ao tomar conhecimento a PRF ficou de prontidão e abordou o condutor, de 31 anos, no km 225 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, no final da descida da Serra das Araras, em Piraí.

Em consulta dos sistemas, os agentes foram informados que o suspeito já possui diversas anotações criminais por receptação. A ocorrência foi apresentada na 94ª DP de Piraí. O criminoso ficou preso por furto de veículo.