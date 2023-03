O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Volta Redonda informou na manhã desta terça-feira (14) que o abastecimento de água na cidade está com 75% de funcionamento. O motivo, segundo a autarquia, foi o rompimento em uma rede que abastece o Morro da Caviana, no bairro Santo Agostinho.

Além do Morro da Caviana, parte do Santo Agostinho, nas proximidades do morro, foram afetados com o rompimento. Os outros bairros afetados são: Nova Primavera, Parque do Contorno e Dom Bosco.

O Saae informou também que o reparo será realizado durante o dia e a previsão é que ainda nesta terça-feira o abastecimento seja normalizado nos locais afetados.