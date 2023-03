Um vigilante foi assaltado e teve o seu carro roubado na noite de segunda-feira,dia 13, na Rua 19-A, no bairro Bela Vista, em Volta Redonda.

A vítima, moradora do bairro Conforto, teve o seu Chevrolet Ônix KPK-5738, com placas de Volta Redonda, levado durante o roubo. Ele registrou o crime na delegacia pouco depois do crime.

A dinâmica do assalto é desconhecida. Informações sobre o veículo podem ser passadas ao 190 da Polícia Militar. (Foto: Arquivo Pessoal)