Após a vitória sobre o Fluminense por 2 a 1, na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, o Volta Redonda terá uma nova decisão nesta quarta-feira, dia 15. O Voltaço enfrenta o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 19h, em jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil.

Sob o comando de Rogério Corrêa, o Volta Redonda realizou na manhã desta terça-feira o último treino antes do confronto, no estádio da Serrinha, Centro de Treinamento do Goiás. Com exceção do zagueiro Daniel Felipe, que se recupera de cirurgia no joelho, o treinador tem todo o elenco à disposição.

O lateral-esquerdo Ricardo Sena, um dos destaques da equipe na temporada, falou sobre a sequência de “decisões” em um intervalo de sete dias que o Volta Redonda enfrenta.

“Estamos em uma sequência boa de jogos. Sabíamos da dificuldade que seria o jogo contra o Fluminense, mas conseguimos impor nosso jogo. Agora viramos a chave, vamos enfrentar uma equipe qualificada, temos que manter o foco e a mesma seriedade que a gente vem mantendo no Carioca, agora na Copa do Brasil”, disse.

O Esquadrão de Aço deve repetir a escalação dos últimos jogos: Vinicius Dias, Wellington Silva, Alix Vinicius, Sandro Silva e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Luizinho, Pedrinho e Lelê.

Para avançar à terceira fase da Copa do Brasil, o Volta Redonda precisa vencer o Atlético-GO. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. O vencedor receberá uma premiação de R$2,1 milhões.