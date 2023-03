Volta Redonda inicia mais um curso do projeto ‘Qualifica Fevre’

Qualificação de Assistente em Distribuição e Logística atende alunos do 9º ano do Fundamental, em duas unidades escolares

A Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) iniciou, nessa semana, as aulas do Curso de Assistente em Distribuição e Logística, por meio do projeto “Qualifica Fevre”, que oferece cursos de capacitação e qualificação profissional a estudantes da Rede Municipal de Ensino.

Na edição deste ano, as aulas do curso acontecem nos colégios João XXIII, no Retiro, e José Botelho de Athayde, bairro Vila Americana, sendo duas turmas em cada colégio, atendendo alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, com 14 anos ou mais, nos turnos da manhã e tarde.

Durante o curso, os alunos têm aulas de Matemática, Informática e de Distribuição e Logística, na qual eles aprendem sobre a visão estratégica de logística, dinâmica funcional e operacional, otimização de operações, marketing logístico, redução de custos, canais de distribuição de produtos, empreendedorismo e gestão de estoque.

“O objetivo do projeto é desenvolver nesses alunos as habilidades necessárias para enfrentar desafios, empreendendo, inovando e gerando impactos positivos e uma transformação social em suas vidas”, afirmou o presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira. Fotos cedidas pela Fevre/Secom/PMVR