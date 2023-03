Cerca de 100 alunas iniciaram os cursos na área da Construção Civil oferecidos por meio da secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda realizou, nessa semana, quatro aulas inaugurais para turmas do projeto “Mulheres Mãos à Obra”, no Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides de Souza Moreira, localizado no bairro Aero Clube. Cem mulheres residentes no município estão participando dos cursos básicos de formação de mão de obra para a construção civil: Eletricista Predial; Pedreira de Acabamento e Revestimento; Pedreira Predial; Bombeira Hidráulica Predial; Pintura Predial; e Solda.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, destacou o poder das mulheres: “O lugar da mulher é onde ela quiser no mercado de trabalho. Vocês estão sendo empoderadas para conquistar a autonomia, a independência financeira e ter uma nova profissão, desafiando um mercado que era considerado exclusivo dos homens. A escolha pela construção civil foi feita pelas próprias mulheres numa pesquisa em que a maioria decidiu. Sucesso nesta nova caminhada, porque vão sair, daqui a alguns meses, profissionais prontas para a contratação pelas empresas. Estamos quebrando velhos tabus e preconceitos com esses cursos de formação”, comentou Glória.

Também estiveram presentes nas aulas inaugurais o diretor do CQP no Aero Clube, Eiji Yamashita, e o secretário municipal de Governo, Carlos Macedo, representando o prefeito Antonio Francisco Neto. “São mulheres guerreiras que acreditam na sua força e estão determinadas a lutar por um futuro melhor”, comentou o secretário, desejando sucesso total na nova profissão que irão abraçar.

Município oferece transporte, material e uniforme para alunas

A formação conta com aulas teóricas e práticas, atendendo turmas de manhã, tarde e noite, no Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira, localizado na Avenida Pedro Lima Mendes, 495, do bairro Aero Clube. As aulas duram, em média, cerca de cinco meses. A carga total dos cursos é de 200 horas, com os professores fazendo uma avaliação técnica do aprendizado das alunas para conceder a certificação.

A condição obrigatória é que as candidatas sejam moradoras de Volta Redonda, maiores de 18 anos e que tenham concluído o Ensino Fundamental. O Poder Público garante o transporte coletivo com as passagens, material didático, uniforme, e os professores para essa formação são profissionais cedidos pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

A diretora de Políticas Públicas para Mulheres da SMDH, Ludmila Aguiar, afirmou que o empenho pessoal, a vontade de aprender, a pontualidade e a frequência nas aulas vão abrir as portas no mercado para essas mulheres depois de formadas.

“Este é um projeto inovador e pioneiro que a secretaria da Mulher e Direitos Humanos, junto com os parceiros do governo municipal, está ofertando às mulheres que desejam gerar rendas para si própria e para a família. O ensinamento poderá ser útil também nas reformas das próprias residências, ganhando tempo e economizando, já que não precisarão contratar mão de obra no ramo que aprenderam dentro da construção civil. O sucesso profissional vai depender somente do esforço de cada uma em aprender”, enfatizou Ludmila.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR