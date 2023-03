Serviço da prefeitura, que funciona 24 horas por dia, é acessado pelo telefone 156 e ajuda a manter o ordenamento da cidade

A Central de Atendimento Único (CAU), que funciona na Ilha São João, em Volta Redonda, registrou 4.536 atendimentos telefônicos no mês de fevereiro. O destaque ficou com o Canal Cidadania, com 2.432 solicitações por meio do telefone 156, que atende o contribuinte 24 horas por dia. O serviço de utilidade pública registra as ocorrências e faz o encaminhamento para que os órgãos municipais competentes atendam à população.

A CAU tem mostrado eficiência e a rapidez na solução dos problemas do cotidiano, e os atendimentos em fevereiro foram divididos entre: Canal Cidadania – Ramal 156 (2.432); Polícia Militar (679); Guarda Municipal – GMVR (614); Centro Integrado de Operações de Segurança Pública – Ciosp (161); Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (98); e Polícia Civil (26).

As solicitações feitas abrangeram serviços diversos: estacionamento irregular (328); disparo de alarme (144); veículo com som alto e perturbação do sossego (91); capina e roçada (71); fiscalização ambiental (56); buracos na via (61); poda de árvores (47); veículo em situação de abandono (44); imóvel em risco (31); entulho na calçada/via pública (39); manutenção de bueiro (34); maus tratos a animais (30); deslizamento de terra (25); estabelecimento irregular (17); entre outros.

“A CAU é um canal de aproximação entre a população e o poder público, com funcionamento 24 horas por dia”, afirmou a coordenadora do órgão, Sâmea Borges, acrescentando que, além do 156, a CAU atende os números 153, da Guarda Municipal; 199, da Defesa Civil; o 190, da Polícia Militar; e o 197, da Polícia Civil.

“A CAU tem desafogado todos os setores, otimizando os recursos e atendendo de forma profissional, passando a ser o alicerce do desenvolvimento da segurança pública no campo de atuação”, explicou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Foto cedida pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Secom/PMVR