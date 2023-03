O corpo de um homem, de 36 anos, ainda não identificado, foi encontrado na tarde desta quarta-feira, dia 15, dentro de um imóvel na Rua São Sebastião no Centro de Barra Mansa.

A Polícia Militar foi acionada e deparou com o corpo no quarto do imóvel. Segundo as primeiras informações, havia muito sangue ao redor do corpo, além de ferimentos.

O corpo será periciado e levado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.