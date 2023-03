CSN vai soltar 12 mil peixes recém-nascidos no Rio Paraíba do Sul

A CSN vai promover uma série de atividades do seu Programa de Educação Ambiental (PEA), em parceria com a prefeitura de Volta Redonda. Em comemoração ao Dia Mundial da Água, dia 22, de março, através das secretarias de Educação e Meio Ambiente serão soltos 12 mil recém-nascidos (alevinos) no Rio Paraíba do Sul.

O objetivo é a conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente e, em especial, da água. A soltura está prevista para o dia 22, às 8 horas, a partir do deck da Defesa Civil de Volta Redonda, na Ilha São João, tendo como meta favorecer o repovoamento de espécies nativas do Rio Paraíba do Sul.