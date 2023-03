Um homem ainda não identificado foi assassinado com requintes de crueldade na noite desta quarta-feira, dia 15, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Segundo populares, ele foi baleado, decapitado e em seguida teve o corpo jogado em um córrego. O local em que o crime aconteceu foi em frente a uma costelaria e o homem fazia o uso de tornozeleira eletrônica.

Ainda segundo as informações preliminares, ele seria morador da Rua 5 e teria o apelido de Baiano. No momento desta publicação, a Polícia Militar estava no local e aguardava a chegada da perícia.