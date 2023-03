Mulher é morta a com um tiro de espingarda em Bocaina de Minas (MG)

Lídia da Costa Souza, de 27 anos, natural de Resende, foi morta com um tiro de espingarda calibre 12, na madrugada desta quarta-feira (15), na zona rural de Bocaina de Minas (MG). O suspeito do crime é o namorado de Lídia. Ele está foragido.

Segundo a Polícia Civil, o femincídio ocorreu em uma residência a região conhecida como Alcantilado, na divisa com o estado do Rio. A PM foi acionada logo após o crime, por um amiga de Lídia, que recebeu um áudio da vítima, dizendo que o suspeito estava do lado de fora da casa dele e pedi a todo momento pada que ela abrisse a porta para que os dois conversassem.

A Polícia Civil informou que a vítima pediu para que o suspeito fosse embora, pois ela já teria visto ela dar um tiro com uma arma de fogo naquele dia. Lídia, segundo as autoridades, estava muito nervosa no áudio.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal de São Lourenço (MG). A Polícia Civil investiga o crime e irá pedir a prisão preventiva do suspeito se ele não for encontrado. (Foto: Arquivo Pessoal)