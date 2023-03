Policiais militares estavam em patrulhamento na noite de terça-feira, dia 14, por volta das 21h30min, quando receberam informações sobre suspeitos que estariam armados e traficando na localidade conhecida com o “Grota do Chuchu”, no bairro Roselândia, em Barra Mansa.

Nas proximidades, os agentes ficaram de campana observando a movimentação típica de tráfico de drogas. Os policiais fizeram a abordagem e detiveram um suspeito, já conhecido pela polícia.

Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, mas a polícia recebeu informações de que ele tinha em seu poder uma moto Honda Twister, que seria clone. Nas proximidades de onde ele se encontrava os agentes encontraram a CRLV da moto.

No local onde foi abordado, numa praça, os agentes apreenderam uma sacola com os entorpecentes. Foram apreendidos 23 pinos de cocaína, 18 trouxinhas de maconha, uma moto clonada Twister e uma CRLV da Twister.

O registro foi feito na Delegacia de Policia de Barra Mansa.