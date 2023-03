Polícia Militar apreende drogas no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda

Policiais militares estavam em patrulhamento na manhã desta quarta-feira, por volta das 8h10min, quando tiveram a atenção voltada para suspeitos que estavam dentro do Condomínio Ingá 1, localizado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Ao entrar no condomínio os suspeitos empreenderam fuga e foram encontrados dentro de quatro copos plásticos que estavam no chão, 23 pinos de cocaína e 10 sacolés de maconha.

As drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde foi feito o registro da apreensão das drogas.