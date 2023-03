Qualificação é aberta a todos e visa atender a demanda regional pela língua de sinais. Ao todo são 110 vagas

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) em parceria com o IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), abriu, nesta terça-feira (14), as inscrições para o curso gratuito de Libras (Língua Brasileira de Sinais). As aulas fazem parte do projeto “O Diálogo por meio da Língua de Sinais” e têm previsão para começarem nos dias 30 e 31 deste mês.

A capacitação é aberta a todos os públicos e busca atender à demanda regional pela língua de sinais, contribuindo, assim, para a construção de uma sociedade inclusiva. As vagas são limitadas, sendo 60 para o nível básico e 50 para o intermediário.

Interessados podem se inscrever até o dia 20 deste mês pelo Instagram da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD): @smpd.vr. O link está na biografia da página (linktr.ee/smpd.vr). As matrículas serão realizadas na sede da SMPD, do dia 21 a 24 de março, das 9h às 12h, e das 14h às 17h. É preciso levar documentação com foto. A SMPD fica na Rua 17 de Julho, nº 20, no bairro Aterrado. Fotos: Cris Oliveira/PMVR