Volta Redonda abre inscrições para 13ª Conferência Municipal de Saúde

Evento realizado pela secretaria de Saúde e conselho municipal terá como temática a garantia dos direitos e a defesa do SUS, da vida e da democracia

Estão abertas as inscrições para participar da 13ª Conferência Municipal de Saúde de Volta Redonda, que acontece entre os dias 31 de março e 2 de abril, no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. Em comemoração aos 35 anos da promulgação da Constituição Cidadã e do Sistema Único de Saúde (SUS) – que serão celebrados neste ano –, a conferência tem como tema: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia”. A realização da conferência será feita pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde (CMS).

“A conferência servirá para reafirmar e efetivar os princípios e diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde), que são universalidade, integralidade e equidade; para mobilizar e estabelecer diálogos diretos com a sociedade; garantir a relevância à participação popular e ao controle social no SUS; avaliar a situação da saúde e elaborar propostas que atendam às necessidades da população de Volta Redonda; entre outros objetivos”, explicou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, acrescentando que, durante a conferência, serão eleitas pessoas delegadas que participarão da Conferência Estadual de Saúde.

As inscrições para a 13ª Conferência Municipal de Saúde podem ser feitas por meio de formulário digital, disponível no link: https://abre.ai/13cmsvr. Os interessados também podem se inscrever de forma presencial: pessoas delegadas e suplentes natos e indicadas pelas Entidades/Instituições podem fazer a inscrição na sede do Conselho Municipal de Saúde de Volta Redonda; convidados e demais participantes podem se inscrever nos dias e horários de realização da conferência (31 de março, 1º e 2 de abril).

Poderão participar representantes dos órgãos públicos; entidades de classe; dos conselhos e comissões; associações e sindicatos de trabalhadores da saúde; dos prestadores de serviços públicos, privados e filantrópicos na área de saúde ou não; das entidades e sociedade civil organizada, movimentos, entidades e instituições de usuários; e pessoas interessadas.

Os eixos temáticos da 13ª Conferência Municipal de Saúde de Volta Redonda serão: O Brasil que temos. O Brasil que queremos; O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; e Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.

Serviço:

Evento: 13ª Conferência Municipal de Saúde de Volta Redonda;

Data: 31/3, 1/3 e 2/3;

Horário: a partir das 18h de 31/3;

Local: Colégio Getúlio Vargas (Rua 154, nº 783, bairro Laranjal, Volta Redonda).

Foto de Cris Oliveira – Secom/PMVR.