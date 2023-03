O Volta Redonda venceu o Atlético Goianiense por 5 a 4 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, e conquistou a vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

A classificação vai render R$ 2,1 milhões para os cofres do Voltaço. A próxima fase será definida em sorteio realizado pela CBF. As equipes que disputam a Libertadores entram no torneio e os confrontos serão definidos em dois jogos.

O Volta Redonda perdeu algumas oportunidades no primeiro tempo e o jogo terminou em 0 x 0. No segundo tempo, o Atlético Goianiense marcou aos quatro minutos, Felipe Vizeu subiu mais que todo mundo e marcou de cabeça após cruzamento na área.

Aos cinco, Berguinho conseguiu boa finalização no canto direito do goleiro e empatou a partida. O Voltaço ainda teve a oportunidade da virada em belo contra-ataque, mas o goleiro Ronaldo salvou.

Nas penalidades, Shaylon, do Atlético Goianiense, perdeu a primeira cobrança. O time carioca ficou na frente até a quarta batida, quando Henrique Silva desperdiçou. O jogo terminou quando Alix Vinicius converteu e Matheus Sales perdeu, na sexta cobrança.