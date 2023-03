Ação do Plano de Mobilidade Urbana já alcançou economia de mais de R$ 400 mil mensais aos cofres públicos

Implantada em parceria com o Governo do Estado, por meio do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, a troca de lâmpadas de sódio (amarelas) por modelos de LED já beneficia 10,6 mil pontos de luz da cidade. Os números referentes ao balanço até este mês de março apontam também que a economia aos cofres públicos alcançada com a ação chegou a R$ 412.536,59 mensais.

De acordo com o Departamento de Iluminação Pública (Deip), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), os custos aos cofres públicos são reduzidos com a troca das lâmpadas antigas pelas mais modernas, por conta da menor necessidade de manutenção, além da maior durabilidade dos novos modelos e diminuição do consumo de energia elétrica.

No último mês de fevereiro, as equipes responsáveis pelo trabalho trocaram 1.217 lâmpadas em 155 vias e espaços públicos, atendendo os seguintes bairros e localidades: Casa de Pedra, Cidade Nova, Conforto, 249, Jardim Belvedere, Jardim Europa, Jardim Paraíba, Jardim Suíça, Jardim Tiradentes, Ponte Alta, Residencial Mata Atlântica, Residencial Ypê Amarelo, Samoa, Santa Inês, São Lucas, Sessenta, Siderópolis, Vila Rica-Tiradentes, Village Sul, Vista Verde.

“Apesar das constantes chuvas, estamos conseguindo levar a nova tecnologia de iluminação para os bairros. E vamos continuar trabalhando para colocar lâmpada de LED nos 28 mil pontos de luz da cidade, deixando Volta Redonda mais iluminada e aumentando a sensação de segurança para nossa população”, explicou o prefeito Antonio Francisco Neto.

As instalações foram iniciadas pelos centros comerciais e outras vias de grande circulação de pessoas e veículos, alcançando um número maior de bairros. Em seguida, as equipes começaram a trocar as lâmpadas de vias secundárias e, conforme os materiais vão chegando, o projeto segue avançando para o interior dos bairros.

A substituição já foi realizada também em outras regiões, como Eucaliptal; Jardim Santa Helena (Jardim Provence); Vale da Colina; Vila Colina; Morada da Colina; Morada do Almirante (Mirante do Vale); Laranjal; Minerlândia; Monte Castelo; Nossa Senhora das Graças; São Geraldo; São Cristóvão. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.