Sistema utiliza as mais de 120 câmeras com leituras de placas instaladas em toda a cidade; profissionais de segurança estão sendo capacitados

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) está implantando um sistema de monitoramento via câmeras para identificar veículos com restrição criminal. Profissionais do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e da Guarda Municipal (GMVR) estão sendo capacitados para o uso do software de segurança.

O objetivo da capacitação, que ocorre até esta quinta-feira (16) no UniFOA, no bairro Três Poços, é preparar os servidores para que possam estar aptos a utilizar as mais de 120 câmeras com leituras de placas instaladas em toda a cidade.

“As câmeras OCR (reconhecimento de caractere óptico) estarão localizadas em cerco amplo, que são os limites da cidade, e em cerco restrito, destinado à parte interna do município, com o objetivo de captar todos os veículos que circulam em Volta Redonda. A partir da implantação das OCRs não terá um veículo que possa entrar na nossa cidade sem que tenha a sua imagem captada pelos equipamentos”, garantiu o secretário Luiz Henrique.

Nesta quarta-feira (15), policiais que pertencem à Polícia Federal, 93ª DP (Delegacia de Polícia), 5ª DPJM (Delegacia de Polícia Judiciária Militar) e ao Programa “Segurança Presente” também vão participar do curso.

“Essas instituições terão acesso às imagens das câmeras e inclusive poderão fazer o cruzamento de informações durante o processo investigativo, necessitando também de capacitação”, justificou Luiz Henrique. Fotos: Divulgação/PMVR