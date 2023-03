Acidente deixa um morto e cinco feridos em Angra dos Reis

A colisão envolvendo um Gol e uma Escosport deixou uma pessoa morta e cinco feridos na manhã desta quinta-feira, na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), na altura o km 405, no bairro Pontal, em Angra dos Reis.

José Fernando Alves que conduzia o Gol, morreu no local. O outro carro, que seguia no sentido Paraty, era dirigido por uma mulher. Ela e os quatro passageiros foram levados ao Hospital Municipal da Japuíba.

As causas do acidente estão sendo apuradas. Os veículos já foram removidos do local do acidente. Foto: PRF/Divulgação