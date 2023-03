Aluno é flagrado com simulacro de pistola dentro de colégio em Valença

A Polícia Militar foi acionada nesta quinta-feira, dia 16, para verificar uma informação de que um estudante do segundo ano estaria armado causando pânico aos alunos do Colégio Theodorico Fonseca, localizado na Praça Visconde de Rio Preto, no Centro de Valença.

Os agentes foram até o local e fizeram contato com a diretora do colégio que procedeu até a sala onde se encontrava o suspeito, de 19 anos. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o aluno. Durante buscas na sala de aula, a polícia encontrou em baixo da carteira, onde o acusado sentava, um simulacro de pistola.

O aluno teria confirmado ser o proprietário do artefato. Diante dos fatos os agentes foram para a Delegacia de Polícia, de Valença, onde o caso foi registrado.