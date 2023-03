Integração entre órgãos promove o ordenamento público, combate a irregularidades e ao crime organizado

Após o sucesso de operações de ordenamento público, combate a irregularidades e ao crime organizado, as forças de segurança de Volta Redonda se planejam para novas ações na cidade. Nesta quinta-feira (16), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que fica na Ilha São João, sediou um encontro que reuniu representantes da Guarda Municipal e da Polícia Militar – do Programa Segurança Presente e agentes que operam na base de segurança integrada do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) nos bairros Aterrado e Retiro.

“É sempre importante que façamos essas reuniões de rotina, com foco no alinhamento operacional, pois o policiamento precisa estar nos locais de mais necessidades, e apenas com esses ajustes conseguimos obter resultados mais positivos”, frisou o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Na última terça-feira (14), agentes da Semop, do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da 93ª DP (Delegacia de Polícia) recolheram quatro câmeras, sete caixas de distribuição, além de fios e cabos que estavam instalados nos bairros Santo Agostinho e Jardim Belmonte. Os equipamentos eram usados para monitorar as operações policiais em repressão ao tráfico de drogas. Todo o material recolhido foi encaminhado à 93ª DP.

Em outubro de 2021, guardas municipais e policiais militares desmontaram oito pontos de barricada no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho. Os bloqueios foram montados por traficantes locais com o intuito de impedir ou dificultar ações policiais na localidade.

Denúncias sobre crimes e irregularidades podem ser feitas pelos números 156 (Prefeitura); 197 (Polícia Civil) e 0800-0260-667 (Polícia Militar). Fotos: Divulgação/PMVR