Associados aprovam contas da AAP-VR por unanimidade

Reunidos em Assembleia Geral Ordinária, os associados da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda repetiram aquilo que vem acontecendo há muitos anos no mês de março: aprovaram, por unanimidade, o balanço da administração Ubirajara Vaz, que incluiu a prestação de contas relativa a 2022 e a previsão orçamentária para este ano.

O presidente da AAP-VR informou que, mesmo com os reflexos da pandemia, a sua entidade conseguiu crescer em 2022, com várias obras em andamento.

Abrindo a assembleia, que ocorreu no salão principal da sede administrativa, na Rua 35, na Vila Santa Cecília, o diretor financeiro da AAP-VR, Geraldo Vida, explicou que o impacto da pandemia da Covid 19 foi sentido pela entidade, assim como nas demais empresas do País. “Entre os óbitos e pessoas que perderam a capacidade de pagar as mensalidades, perdemos 1072 associados, o que representa mais de R$ 1 milhão no ano. Mesmo assim, investimos na implantação de novos serviços, como na Academia de Ginástica e no novo Centro Odontológico, que devem ser inaugurados no cinquentenário da nossa associação, em maio”, afirmou.

O presidente Ubirajara Vaz, por sua vez, elogiou os que compareceram à assembleia, afirmando que são eles que determinam o caminho que a sua entidade deve seguir. Ele também falou sobre quanto pretende investir em melhorias este ano.

“São vocês, que comparecem em nossas reuniões, que decidem como devemos usar o que a nossa Associação arrecada. E podemos afirmar que os nossos números são bons, mesmo com os reflexos da pandemia. Gastamos R$ 248 mil em obras no ano passado e este ano devemos gastar R$ 654 mil. Tivemos mais de R$ 26 milhões de receita em 2022 e estamos prevendo arrecadar R$ 29 milhões este ano. Tenho certeza de que em 2023 e 2024 teremos muitas novidades para melhorar a qualidade de vida dos nossos associados”, disse Ubirajara Vaz.