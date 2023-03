O Barra Mansa Futebol Clube já vem se preparando para a disputa do Campeonato Carioca (Série B2) sub-20. Nesta quarta-feira (15/3), a diretoria apresentou o nome de Robson Marques – o Robinho – para a função de preparador físico da equipe sub-20.

Robinho falou sobre o novo desafio:

“É de uma felicidade e de uma honra muito grande assumir esse desafio como preparador físico do sub-20 do Barra Mansa. Quando recebi a mensagem do presidente Genivaldo me convidando e me dando a oportunidade de trabalhar no Barra Mansa, juntamente com o Jota da Life Studio, eu não pensei duas vezes. O Barra Mansa é um lugar onde eu já passei como jogador de base, fui torcedor de arquibancada e hoje preparador físico. Então só posso me sentir feliz e motivado pra conquistar todos os nossos objetivos no ano.”

A equipe sub-20 do Barra Mansa terá dois importantes desafios durante o ano de 2023: a disputa do Campeonato Carioca (Série B2), previsto para começar em maio e, também, a disputa do Torneio OPG (Copa Rio da categoria), com início marcado para o mês de agosto.

Por Diogo de Oliveira Paula