O corpo de uma mulher foi encontrado no fim da manhã desta quinta-feira, no km 271, da Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Monte Cristo, em Barra Mansa.

O cadáver estava em adiantado estado de decomposição. O corpo estava sem as roupas e não foi possível constatar marcas de agressão. Um perito da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.