Homem é flagrado com pistola dentro de carro no bairro Dom Bosco

Um homem, de 34 anos, foi flagrado pelo Polícia Militar com uma pistola dentro de um carro na noite da quarta-feira, dia 15, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

Outro homem que estava com ele no carro, estacionado na fugiu por uma área de mata. Policiais militares faziam buscas para tentar prender os autores de um homicídio no bairro Califórnia, quando depararam com o veículo estacionado com dois homens.

Além da pistola, calibre 9mm, foram apreendidas 41 munições, um carregador alongado, um carregador calibre 9mm e um projétil deflagrado do mesmo calibre. O material estava dentro de uma bolsa preta.

O homem foi apresentado na delegacia de polícia de Volta Redonda, onde ficou preso. O carro foi apreendido. Foto: Polícia Militar