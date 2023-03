Policiais militares prenderam, na noite de quarta-feira, dia 15, por volta da 21 horas, um homem, de 57 anos com grande quantidade de drogas em sua residência na Rua Oliveira Reis, no bairro Santa Bárbara, em Barra do Piraí.

As drogas foram encontradas dentro do quarto do suspeito. Ele foi levado junto com os entorpecentes para a 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.