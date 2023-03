Jovem é vítima de tentativa de homicídio em Quatis

Um homem, de 21 anos, levou um tiro de raspão no braço e ficou com o projétil alojado na cabeça no fim da noite de quarta-feira, na Rua Genésio Leite, no bairro Nossa Senhora do Rosário, em Quatis.

O jovem estava dentro de um bar quando dois homens chegaram efetuando diversos disparos de arma de fogo. O jovem conseguiu correr, mas foi atingido caindo poucos metros do bar.

Ele foi socorrido por uma ambulância do (Samu) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o Hospital de Emergência de Resende. Segundo a unidade hospitalar, a vítima continua internado com a bala alojada na cabeça.

Policiais militares conseguiram prender um dos suspeitos dos disparos em uma localidade conhecida como Alto das Quaresmeiras.

O outro suspeito está sendo procurado pela polícia. O preso foi levado para a Delegacia de Polícia de Porto Real. Ele vai responder por tentativa de homicídio. A vítima e o suspeito possuem anotações criminais e são de facções criminosas rivais.