Qual a probabilidade de você ser assaltado no mesmo bairro e cidade em menos de quatro meses? E mais: ter o mesmo carro roubado pelos criminosos? Pois isso aconteceu com um pastor da Igreja Assembleia de Deus do Varjão, em Piraí, na noite do último domingo (12), em um período de três meses e 26 dias de quando sofreu o primeiro assalto, no dia 17 de novembro do ano passado. Ele teve o mesmo carro roubado – Ecosport prata LMG-7C51 – quando passava pela Rua Figueiredo Magalhães, na esquina da Travessa Figueiredo Magalhães.

Veja as semelhanças: na ocasião do primeiro roubo, a vítima, de 58 anos, foi rendida por dois criminosos armados que desembarcaram de um Vectra cinza escuro. Desta vez, ele foi rendido por também dois ladrões armados, mas que desembarcaram de um Gol prata. Na época do primeiro roubo, o carro foi encontrado dois dias depois, no bairro Três Poços, em Volta Redonda, com a chave ainda na ignição.

A semelhança no primeiro roubo com o mais recente também está nos pertences levados. Desta vez, os bandidos levaram celular e cartões bancários do pastor, assim como na primeira vez. A única diferença foi que na primeira vez os criminosos levaram um revólver da vítima, que segundo ela, estava registrado. No mais recente, ele estava em companhia da mulher e de duas amigas, enquanto na primeira vez, ele estava sozinho e deixava a igreja quando foi surpreendido pelos criminosos.

De acordo com o pastor, desta vez, ao ser interceptado, os criminosos mandaram que ele, a esposa e as amigas, desembarcassem do veículo. Em seguida, após ordenar pelo celular e pela carteira do pastor, mandaram que ele entrasse novamente no carro, no banco traseiro, deixando a mulher e as amigas na rua. O pastor contou que em um momento de distração dos criminosos, conseguiu abrir a porta do carro, com o veículo em movimento, e correr. Os bandidos fugiram e tomaram rumo ignorado.

Nada foi levado das mulheres. Qualquer informação sobre o carro pode ser passada ao 190 da Polícia Militar ou diretamente em qualquer delegacia de polícia. (Foto: Arquivo Pessoal)