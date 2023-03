Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, de Piraí (Bprv) prenderam na noite de quarta-feira, dia 15, um casal, o condutor do veículo de 32 anos, a mulher, de 42 e apreenderam um adolescente, de 17 anos, por suspeita de furto em várias lojas de departamentos no Rio de Janeiro.

A abordagem ocorreu na cidade de Piraí (RJ). Os materiais são produtos de furto das lojas; Americanas, Boticário e Nalin. Foram recuperados roupas, perfumes, aspirador de pó, ferro de passar roupa, celulares, entre outros. A intenção era vender os produtos do furto em Piraí e Barra do Piraí.

Todos foram encaminhados para 94ª DP de Piraí, onde o fato foi registrado. O casal ficou predo e o menor ficou apreendido.