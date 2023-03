PRF flagra carga de cerveja sem nota fiscal na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram na noite de quarta-feira, por volta das 20h30min, uma carreta com placa de Catalão (GO), no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, no bairro Caiçara, em Piraí.

Ao volante estava um homem, de 44 anos. Durante fiscalização os agentes verificaram que o veículo estava carregado de cerveja da marca Heineken. Sobre o carregamento, o homem disse havia carregado o veículo no Rio de Janeiro e tinha como destino a cidade de Volta Redonda.

Ele disse aos agentes que não tinha a nota fiscal do produto. Diante dos fatos a ocorrência foi encaminhada para o Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, em Itatiaia. Foi constatada a irregularidade pelo auditor e a mercadoria ficou apreendida até que seja regularizada.

No total foram apreendidas 104.544 mil unidades de latas de 350 ml de cerveja.