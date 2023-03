Suspeito de fraudes no INSS é preso pela PF em Angra dos Reis

A Polícia Federal prendeu na quarta-feira (15), em Angra dos Reis, um homem suspeito de integrar grupo criminoso envolvido em um grande esquema de fraudes no INSS, que estava foragido da Justiça. Segundo a PF, ele faria parte de uma organização envolvida em uma rede de quadrilhas especializadas na falsificação de vínculos empregatícios para obter benefícios indevidos, como aposentadorias, além de outros benefícios mediante fraude. Os grupos criminosos envolvidos no esquema atuam na região Sul Fluminense.

O mandado de prisão em aberto foi cumprido por agentes da Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis na região central da cidade. O homem foi conduzido à delegacia e posteriormente ao sistema prisional do estado.

Outra – Já na terça (14), dois homens foram presos em flagrante, também em Angra, por extração ilegal de saibro, na Estrada do Vale do Sol, próximo ao Parque Mambucaba. Após receberem diversas denúncias anônimas acerca de extração ilegal e usurpação de bens da União no local, policiais da PF abordaram, na BR-101 (Rio-Santos) um caminhão que transportava minério semelhante ao saibro, sem autorização legal. Em seguida, foi dada voz de prisão em flagrante ao condutor e ao passageiro.

Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a extração ilegal de saibro, além de ser uma prática criminosa, degrada o ecossistema em virtude da supressão da vegetação naquela área, sem qualquer técnica ou autorização dos órgãos ambientais competentes. Além disso, essa prática também compromete a saúde das pessoas no entorno, uma vez que uma quantidade expressiva de poeira é lançada no ar.

A extração de saibro sem autorização dos órgãos ambientais competentes caracteriza prática ilícita, prevista no artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais, e no artigo 2° da Lei 8.176/91 – afinal, a matéria-prima explorada pertence à União, sendo assim a extração constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, além de organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar até 13 anos de detenção. (Fotos: Polícia Federal) Informa Cidade