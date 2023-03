Volta Redonda ganha novo quiosque do Programa de Inclusão Produtiva

Em funcionamento na rodoviária, espaço servirá para alunos das oficinas de Culinária realizadas nos Cras comercializarem seus produtos

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), entregou mais um Quiosque do Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda nessa semana. O novo espaço fica no térreo da Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, no Centro, e servirá para que os alunos das oficinas de Culinária – ministradas nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) – possam comercializar os produtos feitos por eles próprios no Centro de Inclusão Produtiva (CIP) e no Centro de Educação e Produção Alimentar (Cepa).

“Esse é o quarto quiosque da Inclusão Produtiva e é mais um espaço que estamos abrindo para que os participantes das oficinas possam gerar renda com a venda de suas delícias culinárias, além de escoar essa produção. Queremos que os formandos tenham mais autonomia e estejam preparados para se tornarem empreendedores, ou para entrarem ou voltarem ao mercado de trabalho. É o social cada vez mais presente na vida da população que mais precisa”, afirmou a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, acrescentando que dos quatro quiosques, dois ficam no Mercado Popular da Vila Santa Cecília e passarão por reformas.

O quiosque da rodoviária vai funcionar de segunda a sábado, das 7h às 17h. De acordo com a coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Marlene Mota, a intenção é que, futuramente, o espaço possa ficar aberto até as 21h, e ela relata a satisfação que tem por coordenar o projeto.

“O objetivo final é contribuir para o empreendedorismo e a geração de renda, fazendo com que essas pessoas que concluíram as oficinas nos Cras tenham, como porta de saída da Assistência Social, um trabalho digno, gerando também crescimento econômico para a cidade”.

Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda

As oficinas de Capacitação e Inclusão Produtiva priorizam as famílias em situação de vulnerabilidade social, vindas da rede de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, com idade acima de 16 anos. O objetivo do programa é fortalecer a autonomia econômica dos usuários, formando grupos de produção autogestionários; preparando o usuário para atuar como empreendedor individual, ou para o mercado de trabalho.

