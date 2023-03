No próximo sábado (18), o Volta Redonda enfrenta o Fluminense, às 16h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Os ingressos para a torcida do Voltaço estão sendo comercializados na bilheteria do Setor Azul do estádio Raulino de Oliveira.

No Maracanã, os torcedores do Volta Redonda ocuparão o Setor Norte / Nível 2. As vendas começaram nesta quinta-feira e vai até às 17h. Amanhã, dia 17, a bilheteria será aberta de 10h às 17h.

As gratuidades devem ser retiradas no Maracanã no dia da partida. O ingresso custa R$80,00 (inteira) e R$40,00 (meia).